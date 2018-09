Zege Sporting - Dost bij rust gewisseld

De ploeg uit Lissabon was met 2-1 te sterk voor Vitória Setubal en staat net als Benfica op zes punten.

Bas Dost begon in de basis bij Sporting, maar werd in de rust gewisseld. De spits, die vorige week nog twee treffers maakte in de 3-1-zege op Moreirense, kwam niet tot scoren.

Bij Sporting was Nani de grote man. Hij maakte voor rust de 1-0 en zorgde na de gelijkmaker van Zéquinha ook voor de tweede treffer in de tweede helft.