ADO-trainer foetert: Vreselijke Arbitrale Ravage

Vooral de inzet van de VAR (videoarbitrage) moest het ontgelden bij Groenendijk: Vreselijke Arbitrale Ravage, luidde zijn conclusie voor de camera van Fox Sports.

Bekijk ook: VAR gesprek van de dag in Eredivisie

Meteen al in de eerste minuten ging het mis in de ogen van de trainer van ADO Den Haag. Heracles benutte een penalty nadat Tom Beugelsdijk een duw zou hebben gegeven.

„Hier is niet zoveel aan de hand. Als ik het nu ook weer zie, hier kun je in mijn beleving na één minuut toch geen penalty voor geven? Het is een heel licht contact. Dan komt die VAR weer op je pad, daar word ik nu al moe van, van dat ding. ”

Ook bij de laatste treffer van Heracles kleunde de VAR in de ogen van Groendijk hopeloos mis. „Het is honderd procent buitenspel. Dus waar hebben we het nog over. De VAR is nu de Vreselijke Arbitrale Ravage, want dat richten ze aan. Het spijt me wel, maar hier hoef ik niet eens naar te kijken. Ik begrijp dat gewoon niet.”

Bekijk ook: Heracles wint spektakelstuk tegen ADO