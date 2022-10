Ten Hag neemt Ronaldo weer in genade aan bij Manchester United

Ten Hag sprak in de ochtend met Ronaldo, die vorige week woensdag weigerde in te vallen tegen Tottenham Hotspur en vervolgens uit de selectie werd gezet.

De Portugees bereidde zich dinsdag samen met zijn ploeggenoten voor op de Europa League-wedstrijd tegen FC Sheriff. Sheriff is koploper in de Moldavische competitie.

Ronaldo was overigens niet de enige verrassing op de training. Ook Donny van de Beek keerde terug. De oud-middenvelder van Ajax ontbrak de laatste weken vanwege een blessure.

Trainer Sheriff stapt op vlak voor duel met Manchester United

Trainer Stjepan Tomas is per direct opgestapt bij Sheriff, de koploper in de Moldavische competitie. De Kroaat nam zijn besluit na de eerste competitienederlaag van dit seizoen, afgelopen zondag tegen FC Petroclub (0-1) en twee dagen voor de ontmoeting met Manchester United in de Europa League.

Tomas nam de nederlaag tegen Petroclub hoog op. „Het lijkt erop dat de spelers met hun hoofd al bij de wedstrijd in Manchester waren. Er was geen concentratie. Dat is mijn fout”, meldde de trainer in een bericht op de website van de club. Hij was sinds het begin van dit seizoen in functie bij de club, die in groep E van de Europa League derde staat met 3 punten uit vier duels en nog kans heeft om door te stromen naar de Conference League.