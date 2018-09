Verliezend VVV-coach toont begrip voor videoref

Na bestudering van de beelden oordeelde ook Blom dat Klaas-Jan Huntelaar een strafschop verdiende omdat hij in de rug werd gelopen door Roel Janssen. Dusan Tadic benutte het buitenkansje: 1-0.

Bekijk ook: VAR gesprek van de dag in Eredivisie

Voor rust profiteerde Ajax ook al van de VAR (videoarbitrage). Het was Blom ook ontgaan dat Martin Samuelsen even aan het shirt van Nicolas Tagliafico had getrokken voordat hij scoorde voor VVV. Blom besloot de treffer alsnog af te keuren. Trainer Maurice Steijn van VVV toonde na afloop begrip voor arbiter Blom en de videoscheidsrechter.

„Ik zag vanaf de bank al dat het een penalty was en Samuelsen trekt inderdaad even aan het shirt van Tagliafico. Al was dat maar lichtjes. Ach, we weten dat we met een videoscheidsrechter te maken hebben.

Vorige week winnen we van Willem II omdat er na tussenkomst van de videoscheidsrechter een doelpunt van Fran Sol wordt afgekeurd”, aldus Steijn.