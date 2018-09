Ings staat er onflatteus bij na onbesuisde actie

Het stak Southampton manager Mark Hughes dat Pickford op het veld mocht blijven staan. „Hun keeper had rood moeten krijgen voor zijn actie tegen Danny”, meent Southampton manager Mark Hughes. „Je zag hoe het shirt van Ings erbij hing. Hij had vijf noppen in zijn rug staan. Er was overduidelijk sprake van contact.”

Jordan Pickford ontziet Danny Ings niet. Ⓒ REUTERS

Everton won de thuiswedstrijd tegen Southampton overigens met 2-1. Theo Walcott en Richarlison scoorden voor de club waar technisch directeur Marcel Brands aan de slag is gegaan.