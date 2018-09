Federer jaagt op 99e titel in 150e finale

De 37-jarige Zwitser moet op het Amerikaanse hardcourt afrekenen met zijn Servische rivaal Novak Djokovic, die het evenement in Ohio nog nooit wist te winnen. Federer daarentegen is in zeven finales nog ongeslagen in Cincinnati. In die succesvolle reeks versloeg hij Djokovic drie keer. In de onderlinge duels leidt de Serviër nog wel met 23-22.

Federer begint aan zijn 150e finale. ,,Het wordt een grote wedstrijd tegen Djokovic'', blikte de nummer twee van de wereld vooruit. ,,Er staat veel op het spel. Ik denk wel dat we beiden een beetje vermoeid zijn, zowel mentaal als fysiek. Maar ik heb er veel zin in.''