Derde keeper FC Utrecht onder de lat

Doelman Maarten Paes of FC Utrecht Ⓒ Hollandse Hoogte

FC Utrecht begint het competitieduel tegen PEC Zwolle met derde doelman Maarten Paes. Het is zijn debuut in de Galenwaard. Eerste keuze David Jensen moest zondagochtend ziek afhaken. Tweede doelman Nick Marsman is geblesseerd.