Handbalfederatie schrapt omstreden bikinibroekjes-regel

De IHF kreeg bakken met kritiek over zich heen nadat de Noorse beachhandbalsters een boete hadden gekregen omdat ze korte broeken hadden gedragen tijdens het EK in Bulgarije. Volgens de Europese handbalfederatie hadden de Noorse vrouwen zich niet gehouden aan de kledingreglementen waarin stond dat een bikinibroekje verplicht was.

Feministe Talitha Stone startte via sociale media een protest die in razend tempo door meer dan 61.000 mensen is ondertekend. Aan het protest van Stone is dus gehoor gegeven. „Ik hoop dat dit het begin is van het einde van seksisme. En dat in de toekomst alle vrouwen en meisjes vrij zullen zijn om te sporten zónder angst voor seksuele intimidatie!”