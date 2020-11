Phillip Cocu zakt met Derby County naar laatste plaats in Championship

Dat betekent dat The Rams inmiddels ook zijn bijgehaald door Sheffield Wednesday, dat aanvankelijk met min twaalf punten aan het seizoen moest beginnen, maar de straf teruggebracht zag worden tot min zes punten. Sheffield Wednesday heeft nu net als Derby County zes punten, maar een beter doelsaldo. Overigens ontbrak Cocu op de bank bij het duel met Barnsley, omdat hij in thuisquarantaine zit na een meeting met algemeen directeur Stephen Pearce, die korte tijd later positief testte op corona.

Het is de vraag hoe lang Derby County vertrouwen houdt in Cocu, die vorig seizoen ook slecht begon aan het seizoen met The Rams, maar de club toen nog wel naar de tiende plek wist te leiden. Derby County heeft nu in de eerste elf wedstrijden van het 46 duels tellende seizoen éénmaal gewonnen, driemaal gelijkgespeeld en zeven keer verloren.

Rooney

Scoren is een enorm probleem voor The Rams. In die eerste elf wedstrijden heeft Derby County pas vijf goals gemaakt. Tegen Barnsley keerde Wayne Rooney terug in de spits, maar de voormalige vedette van Manchester United en het Engelse nationale elftal is ook nog niet lekker op schot met één goal in acht duels.