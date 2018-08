Van Gerwen troeft ’Barney’ weer af

De beste darter van de wereld wees zijn landgenoot in het Nederlandse onderonsje met 11-9 in legs. De 29-jarige Brabander zag zijn opponent van 9-6 terugkomen tot 9-8, maar trok de overwinning een paar legs later toch over de streep.

Twee weken geleden zegevierde Van Gerwen tijdens de eindstrijd van de Auckland Darts Masters ook al over Van Barneveld.

Van Gerwen speelt later vandaag de finale tegen Rob Cross. De wereldkampioen bleek in de anderhalve finale met 11-8 te sterk voor Peter Wright.