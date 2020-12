Geen terugkeer Roger Federer op Australian Open

„Hij is nog herstellende van een knieoperatie en hoewel hij sterke vooruitgang heeft geboekt is hij nog niet fit genoeg om deel te nemen”, zegt zijn agent Tony Goldsick. Federer won het toernooi zes keer, het laatst in 2018.

De Australian Open is door de coronapandemie met drie weken opgeschoven en begint nu op 8 februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus.

„We kijken ernaar uit om ’s werelds beste spelers te verwelkomen in Melbourne voor wat een spectaculaire Australian Open belooft te worden”, zei toernooidirecteur Craig Tiley vlak voor Kerst. „Het toernooi ziet er een beetje anders uit dan voorgaande jaren, maar de veiligheid van iedereen staat bij ons voorop. We kunnen zeer veilige wedstrijden organiseren en de spelers weer de beleving geven om voor een publiek te strijden, iets wat ze het grootste deel van dit jaar hebben gemist.”

De Serviër Novak Djokovic, achtvoudig winnaar in Melbourne, en de Amerikaanse Sofia Kenin zijn aanwezig om hun titel van vorig jaar te verdedigen.