Van Beek en Van Persie fit genoeg voor Rotterdamse derby

Aanvoerder Robin van Persie is ook fit genoeg om te starten, hoewel hij drie dagen eerder nog zeventig minuten speelde in de Europese return tegen AS Trencin (1-1). Trainer Giovanni van Bronckhorst springt doorgaans voorzichtig om met de blessuregevoelige spits, maar Van Persie staat tegen de club waar hij als jongetje begon met voetballen toch aan de aftrap.

Doelman Justin Bijlow keert terug onder de lat. Bijlow moest zijn plek donderdag afstaan aan Kenneth Vermeer, die van Van Bronckhorst de wedstrijden in Europa en het bekertoernooi mag spelen. Feyenoord snakt naar een goed resultaat na de uitschakeling in de voorronde van de Europa League door Trencin en de verloren uitwedstrijd vorige week tegen De Graafschap (2-0).

Bij Excelsior, dat het seizoen begon met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard (1-1), heeft de nieuwe IJslandse spits Elias Már Ómarsson direct een basisplaats. Hij vervangt de geschorste Luigi Bruins.