FC Utrecht pakt PEC Zwolle in

Vorige week werd de ploeg van trainer Jean-Paul de Jong kansloos gelaten door PSV: 4-0. PEC Zwolle ging in een thuisduel onderuit tegen SC Heerenveen (2-3) en is dus nog zonder punten.

Al voor rust was de zaak beslist in de Galgenwaard. Joris van Overeem opende in de 27e minuut de score. Sean Klaiber zorgde vlak voor de pauze voor de tweede treffer. De verdediger was bij de openingsgoal goed voor de assist.

In de tweede helft moest Utrecht verder met tien man. Na inmenging van de VAR trok arbiter Martin van den Kerkhof in de 66e minuut een directe rode kaart voor de Amsterdammer die in eerste instantie geel had gekregen voor een stevige tackle.

Vijf minuten later was het tijd voor de rentree van Timo Letschert. De verdediger werd door Utrecht in 2016 verkocht aan Sassuolo, en wordt nu gehuurd van de Italiaanse club. Letschert kwam in de ploeg voor Simon Gustafson. Scoren deden beide ploegen niet meer.