Enorme opdoffer voor Van Gerwen

De Engelsman, die hem tijdens het afgelopen WK ook al versloeg, was in de finale met 6-11 in legs te sterk. Cross verdiende ruim 22.000 euro met zijn eindzege, Van Gerwen moest zich tevreden stellen met de helft. In de halve eindstrijd had Van Gerwen nog afgerekend met Raymond van Barneveld.

Van Gerwen kwam al snel op een 2-0 voorsprong, maar moest vervolgens vier legs aan Cross laten. Een 5-2 achterstand leek zelfs onvermijdelijk, maar op dat moment sloeg Van Gerwen toe met een 170-finish.

De Nederlander liep uit naar 6-4 en leek rechtstreeks op toernooiwinst af te stevenen. Niets bleek echter minder waar. Sterker nog: tot grote teleurstelling van de Nederlander won hij geen leg meer. De laatste zeven legs gingen naar de regerend wereldkampioen.