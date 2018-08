Sofyan Amrabat wil weg bij Feyenoord

De 21-jarige middenvelder kwam een jaar geleden over van FC Utrecht, maar is lang niet altijd zeker van een basisplaats in De Kuip.

„Ik weet wat hij wil. Daarom kies ik ook voor andere mensen”, verklaarde trainer Giovanni van Bronckhorst in gesprek met FOX Sports. „Sofyan heeft afgelopen week aangegeven dat hij het liefst wil vertrekken bij Feyenoord. Dat hebben we aangehoord en daarom hebben we keuzes gemaakt voor andere spelers.”

De kans lijkt levensgroot dat Amrabat zijn loopbaan elders voortzet. „Dat ligt aan Martin (Van Geel, red.). Ik hou in mijn plannen geen rekening meer met Amrabat.”

Eerder werd al duidelijk dat Jean-Paul Boëtius mag vertrekken bij Feyenoord:

Bekijk ook: Boëtius moet nieuwe club zoeken