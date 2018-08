Video - Prachtige knuffelactie in De Kuip

Na 19 minuten en 2 seconden (Excelsior is in 1902 opgericht) gooiden de fans van Excelsior honderden knuffels in een vak dat is gevuld met kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis.

Twee jaar geleden ging een knuffelactie van de fans van ADO Den Haag de hele wereld over. De supporters van ADO Den Haag werden toen zelfs door de wereldvoetbalbond FIFA genomineerd voor de FIFA FanAward.