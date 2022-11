Ronaldo zou akkoord zijn met Saoedisch jaarinkomen van 200 miljoen euro

Cristiano Ronaldo. Ⓒ AFP

Cristiano Ronaldo is dicht bij een opvallende en vooral lucratieve overstap naar de Saoedische voetbalclub Al-Nassr. Volgens de Spaanse krant Marca heeft de 37-jarige aanvaller een akkoord bereikt over een contract van tweeënhalf seizoen. In die periode zou de Portugese vedette, die zonder club zit sinds zijn voortijdige vertrek bij Manchester United, inclusief inkomsten uit onder meer reclames 200 miljoen euro per jaar gaan verdienen.