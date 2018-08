Van Persie grote man bij zege Feyenoord

Die 3-0 zege was hard nodig na de beschamende 2-0 nederlaag bij De Graafschap en de blamerende uitschakeling in de voorronde van de Europa League tegen het Slowaakse Trencin.

Feyenoord kwam na ruim een kwartier spelen aan de eerste treffer van de middag. Van Persie scoorde tegen de club, waarbij hij van zijn vijfde tot zijn dertiende in de jeugd speelde. De 35-jarige spits werkte fraai af na een al even mooie steekbal van Sam Larsson.

Feyenoord viert de openingsgoal. Ⓒ ANP Pro Shots

Twee minuten later volgde een hartverwarmende actie in De Kuip. De fans van Excelsior liet zich met een knuffelactie van hun beste kant zien:

In het vervolg van het duel had Feyenoord steeds de overhand, maar lag een domper ook op de loer. Uiteindelijk maakte Jerry St. Juste aan alle onzekerheid een einde. De verdediger was het eindstation van een door Van Persie opgezette aanval.

Tien minuten voor tijd kreeg Van Persie nog een uitgelezen kans op zijn tweede treffer, maar in bijzonder kansrijke positie raakte de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal de lat.

In de 89e minuut stelde Van Persie Jan-Arie van der Heijden nog wel in staat om de derde Feyenoord-treffer te produceren. De verdediger scoorde met een fraaie hakbal, die een glimlach bracht op de lippen van trainer Giovanni van Bronckhorst.