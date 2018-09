Eigen goal Kongolo draagt bij aan monsterzege City

Sergio Agüero scoorde drie keer voor de regerend landskampioen. Bij de rust leidde Manchester City, dat vorige week Arsenal met 2-0 de baas was, met 3-1. Voor de thuisploeg kwamen Agüero (twee) en Gabriel Jesus tot scoren. Vlak voor de rust haalde Jon Gorenc-Stankovic namens de bezoekers de nul van het scorebord. Na de pauze kwamen de treffers op naam van David Silva, opnieuw Agüero en Terence Kongolo (eigen doel).

Agüero heeft nu 146 keer gescoord in de Premier League. Daarmee is hij de gedeelde nummer tien op de topscorerslijst aller tijden in de Engelse competitie. Agüero is inmiddels Robin van Persie (144) voorbij. Het duel tussen Burnley en Watford eindigde in 1-3. Voor de winnende ploeg, met Daryl Janmaat in het basisteam, troffen Andre Gray, Troy Deeney en Will Hughes doel.