Tien man PSV geeft zege uit handen

Voorafgaand aan het duel met FC Twente was Steven Bergwijn het onderwerp van gesprek in het Philips Stadion. De aanvaller ontbrak in de selectie van Ernst Faber, omdat hij bezig is met een transfer naar Tottenham.

Ondanks de afwezigheid van Bergwijn begon PSV sterk aan zijn 20e competitiewedstrijd van het seizoen. De thuisploeg legde veel druk op het doel van FC Twente, die in de openingsfase haast niet van eigen helft kwam. De promovendus uit Enschede overleefde de vroege stormloop van PSV.

Vanaf het eerste fluitsignaal zocht PSV weliswaar naar een doelpunt, maar vooral in de laatste fase van de aanval ontbrak het aan precisie. Mede daardoor zochten de spelers met de brilstand op het scorebord de kleedkamers op.

De PSV-aanhang uitte tijdens het duel met FC Twente zijn onvrede jegens de directie van de club. ’Toon ballen, geen boeken’ en ’John we zijn klaar, pak je spullen maar’, stond er op de getoonde spandoeken. Ⓒ ANP

Vlak na rust stonden Sam Lammers, Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo na een counter tegenover één Twente-verdediger en doelman Joël Drommel. Gakpo, die de bal in bezit had, maakte geen gebruik van de situatie en koos tot groot ongenoegen van zijn ploegmakkers voor eigen succes; Gakpo krulde de bal namelijk naast het doel.

Op een uur spelen sprongen de PSV’ers elkaar wel in de armen. Na een afgeketste corner waagde Ibrahim Afellay van zo’n slordige 20 meter een poging. Drommel kon het schot niet klemmen. Vervolgens was Denzel Dumfries er als de kippen bij om PSV op voorsprong te zetten.

Denzel Dumfries neemt de openingstreffer voor zijn rekening. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na de tegentreffer zocht FC Twente meteen de aanval op. De kansen werden steeds groter, maar doelpunten bleven vooralsnog uit. PSV werd naarmate de klok verder tikte steeds meer in de verdedigende stellingen gedrukt. De rode kaart van Afelley, met nog een kwartier te spelen, hielp daar niet bij. Sterker nog, een kleine vijf minuten voor tijd schoot de ingevallen Haris Vuckic op prachtige wijze Twente langszij. Zijn schot van buiten de zestien belandde via de onderkant van de lat achter de kansloze Unnerstall.

Zo moeten PSV en trainer Ernst Faber nog altijd wachten op de eerste overwinning van 2020. Door de puntendeling blijft PSV vijfde.

