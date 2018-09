Van der Poel wint weer in Noorwegen

De Nederlands kampioen toonde zich in de slotrit naar Alta weer de sterkste. Van der Poel sprintte op de slotklim richting de finish weg en reed iedereen in de laatste 100 meter uit zijn wiel.

De 23-jarige alleskunner, die dit jaar ook de Nederlandse titel veldrijden en op de mountainbike veroverde, won al de openingsrit in Noorwegen. Van der Poel raakte in de tweede etappe de leiderstrui kwijt aan de Rus Sergei Tsjernetski, die toen meezat in een ontsnapping.

De Nederlander werd zaterdag tweede achter zijn Tsjechische teamgenoot Adam Toupalik van Corendon-Circus en rondde zondag in de vierde etappe over 145,5 kilometer het voorbereidende werk van zijn teamgenoten met een machtige sprint af.

De eindzege ging naar Tsjernetski, Dennis van Winden was op de tiende plaats de beste Nederlander.