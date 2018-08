Herlings wint in Zwitserland vijfde GP op rij

De 23-jarige KTM-coureur schreef met twee race-overwinningen in de Grand Prix van Zwitserland bovendien zijn 80e dagzege (inclusief die uit zijn MX2-tijd) bij op zijn indrukwekkende erelijst.

Superieure wijze

Nog belangrijker dan de superieure wijze waarop hij beide races op het stadioncircuit van Frauenfeld-Gachnang naar zijn hand zette, was echter dat hij zijn koppositie in het wereldkampioenschap wist te verstevigen. Zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli beleefde zijn slechtste optreden van het seizoen en werd door een val in race 1 slechts achtste en door een slechte start in race 2 zesde.

Daardoor zag de regerend wereldkampioen zijn achterstand op de ’Bullit’ uit het Brabantse Oploo groeien naar 58 punten. Herlings zou bij wijze van spreken één grand prix (50 punten maximaal) kunnen laten schieten om de WK-leiding te behouden. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan, waaronder de GP van Nederland op 16 september in Assen.

Febvre

Met een vierde en zesde plaats keek ook Herlings’ streek- en KTM-genoot Glenn Coldenhoff terug op een goed weekeinde op het circuit dat door de hevige regenval op zaterdagavond andere sporen op de harde ondergrond had veroorzaakt. In de daguitslag werd de Franse 2015-wereldkampioen Romain Febvre op Yamaha tweede voor de Belgische Kawasaki-rijder Clement Desalle.

WK-stand: 1. Herlings 733, 2. Cairoli 675, 3. Desalle 543, 6. Coldenhoff 420.