Nieuwe uitdaging voor Van Gerwen

Michael van Gerwen Ⓒ BSR Agency

Amsterdam - Er is voor Michael van Gerwen een belangrijke rol weggelegd tijdens de aanstaande World Cup of Darts in Hamburg, waar hij voor een derde opeenvolgende wereldtitel voor Nederland kan zorgen. Dit keer niet aan de zijde van Raymond van Barneveld, met wie hij de laatste twee edities en in totaal zelfs drie keer won. Barney kreeg van de PDC geen wildcard en moet het evenement vanaf televisie volgen. De nieuwe man naast Van Gerwen is Jermaine Wattimena.