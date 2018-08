Vitesse in slotfase naast Heerenveen

Beide ploegen waren de Eredivisie vorige week uitstekend begonnen. De Friezen wonnen op de openingsdag bij PEC Zwolle (3-2), terwijl de Arnhemmers in eigen huis hard uithaalden (5-1) tegen FC Groningen.

Vitesse had in het eerste half uur het beste van het spel. Bryan Linssen kopte een vrije trap van Alexander Büttner net over, terwijl Warner Hahn stijlvol redde op een kopbal van Jake Clarke-Salter. Aan de andere kant werd een schot van Sam Lammers gekraakt en kreeg Michel Vlap een enorme kans om vrij uit te halen. De middenvelder maaide echter half langs de bal.

Vlap opent score

Vlap opende bij zijn volgende mogelijkheid wél de score. Kik Pierie kreeg aan de linkerkant alle ruimte om een voorzet te geven en Vlap ontsnapte aan de aandacht van Maikel van der Werff. Met een geplaatste kopbal liet de middenvelder van SC Heerenveen Vitesse-goalie Eduardo kansloos. Na de 1-0 had Nemanja Mihajlovic de tweede Friese treffer op zijn schioen, maar de linksbuiten mikte net te hoog.

In de tweede helft was Vitesse de bovenliggende partij. Linssen bood al binnen een minuut Tim Matavz een vrije schietkans, maar de Sloveen schoot wild over. Linssen zelf mikte eveneens te hoog, terwijl Hahn attent voorkwam dat Dave Bulthuis de bal in eigen doel werkte. Ook op een droge afstandsknal van Thulani Serero bracht de uitblinkende Heerenveen-goalie redding.

Matavz maakt gelijk

Terwijl SC Heerenveen amper in de buurt van Eduardo kwam, was Matavz het dichtst bij de 1-1. De spits van Vitesse verlengde een voorzet van Alexander Büttner tegen de binnenkant van de paal. Tien minuten voor tijd kreeg Matavz zijn doelpunt alsnog. De spits kopte een voorzet van Roy Beerens in en nu was de binnenkant van de paal Vitesse gunstig gezind. Buiten bereik van Hahn vloog de bal binnen.

In de slotminuut kregen de Arnhemmers via invaller Oussama Darfalou nog een flinke kans om de volle buit binnen te halen, maar de Algerijn kopte ruim naast.

