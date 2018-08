Botsing Ronaldo levert gebroken neus en whiplash op

Hij heeft een gebroken neus, een gekneusde schouder en een whiplash overgehouden aan de botsing met de nieuwe aanvaller van Juventus. Sorrentino hield Ronaldo met schitterende reddingen van scoren af, totdat hij in de slotfase bij een gelijke stand (2-2) hard in aanraking kwam met de Portugees.

Groggy

Sorrentino ging groggy naar de grond en had niet eens door dat Mario Mandzukic scoorde voor Juventus. Die treffer werd uiteindelijk weer afgekeurd door de videoscheidsrechter. Sorrentino was al van het veld toen Federico Bernardeschi zijn ploeg Juventus in blessuretijd alsnog de winst (2-3) bezorgde.

De 39-jarige Sorrentino bleef een nacht in het ziekenhuis, maar mocht zondag naar huis. „We waren als ploeg geweldig”, zei hij. „Maar Ronaldo heeft me geveld met een schot in de roos.”

