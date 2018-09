Alonso wint met Toyota ook op Silverstone

De Spaanse coureur zegevierde met zijn teammaten Sébastien Buemi uit Zwitserland en de Japanner Kazuki Nakajima in de 6 Uur van Silverstone. Ze troefden de tweede bolide van Toyota af op het beroemde Britse circuit. Het Racing Team Nederland, met Giedo van der Garde, Nyck de Vries en Frits van Eerd achter het stuur, eindigde in het totaalklassement op de tiende plaats en werd vijfde in de LMP2-klasse.

’Triple Crown’

Alonso, Buemi en Nakajima wonnen eerder dit jaar al de 6 Uur van Spa-Francorchamps en de 24 Uur van Le Mans. De 37-jarige Spanjaard, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, jaagt op de ’Triple Crown’. Alonso heeft nu twee van de drie onderdelen daarvan op zak: winst van de Grote Prijs van Monaco in de Formule 1 en de 24 Uur van Le Mans. Hij moet alleen de Indy 500 nog winnen om de prestatie van de Brit Graham Hill te evenaren.

Alonso maakte afgelopen week bekend dat hij bezig is aan zijn laatste jaar in de Formule 1. Hij heeft van zijn renstal McLaren toestemming om dit jaar alle langeafstandsraces voor het WK te rijden. Mogelijk gaat hij zich volgend jaar volledig richten op het winnen van de Indy 500.