VIDEO - Kluivert maakt indruk bij winnend AS Roma

De 19-jarige aanvaller maakte in de 70e minuut zijn opwachting voor AS Roma in het duel bij Torino. Kluivert stond met een individuele actie en een goede voorzet aan de basis van de winnende treffer van Edin Dzeko: 0-1.

Videoscheidsrechter

AS Roma was gestart met Kevin Strootman in de basis en met Kluivert en Rick Karsdorp op de bank. Torino leek in de tweede helft op 1-0 te komen, maar de treffer van Iago Falque werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel.

Kluivert moest in de slotfase voor nieuwe aanvallende impulsen zorgen bij Roma. Dat deed hij meteen met een goede pass op Javier Pastore, die de open kans verprutste. In de 89e minuut kapte de voormalig Ajacied twee verdedigers uit en gaf hij vanaf de achterlijn een voorzet op Dzeko. Die schoot Roma met een volley alsnog naar de zege.