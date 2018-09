Vader én zoon Silva stelen de show in Manchester

De Spaanse middenvelder trapte kort na rust een vrije trap in de kruising en droeg daarmee bij aan de royale zege (6-1) van de ’Citizens’ op Huddersfield Town. „David maakte een geweldig doelpunt voor zijn zoontje Mateo, die zo nooit het moment zal vergeten dat hij zijn vader voor het eerst zag voetballen”, zei manager Pep Guardiola.

Heen en weer vliegen

Mateo Silva werd eind vorig jaar geboren, veel eerder dan de bedoeling was. Het zoontje van de Spaanse voetballer lag maandenlang in het ziekenhuis. Silva vloog daarom regelmatig heen en weer tussen Engeland en Spanje. In mei mocht hij Mateo eindelijk mee naar huis nemen.

Zondag was het mannetje voor het eerst aanwezig in het Etihad-stadion. Silva droeg zijn zoon voor de aftrap mee het veld op en na afloop ging Mateo met de hele selectie op de foto.

„De familie Silva heeft zware maanden achter de rug”, zei Guardiola. „We hebben Mateo twee dagen geleden voor het eerst ontmoet in de kleedkamer. Het ventje heeft hard gevochten en gelukkig is hij nu hier. David was heel gemotiveerd omdat zijn ouders, zijn vrouw en zeker Mateo hier waren.”

Agüero blinkt uit

Naast vader en zoon Silva blonk ook Sergio Agüero uit. De Argentijnse spits tekende voor zijn dertiende hattrick in dienst van City. „Ik miste twee of drie kansen en raakte ook nog de paal, ik dacht dat die derde goal niet meer zou vallen”, zei Agüero. „Maar uiteindelijk lukte het toch nog.” Als beloning mocht hij de wedstrijdbal mee naar huis nemen.