Babel en Lens slaan in slotfase toe met Besiktas

Ondanks een vroege achterstand won de Turkse topclub van Ryan Babel en Jeremain Lens met 3-1 bij BB Erzurumspor.

De Bosniër Jasmin Scuk had Erzurumspor na een kwartier op voorsprong gebracht. De Turkse verdediger Gökhan Gönül zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker voor Besiktas, waar Babel startte en Lens na zo’n zeventig minuten in het veld kwam.

De Spanjaard Alvaro Negredo zette de bezoekers uit Istanbul met nog een kwartier te spelen op 1-2. Ricardo Quaresma besliste het duel vanaf de strafschopstip, nadat doelman Hakan Canbazoglu Lens had neergehaald.

Galatasaray

Landskampioen Galatasaray won zijn tweede wedstrijd van het seizoen van Göztepe. De Nigeriaan Henry Onyekuru maakte op aangeven van de Braziliaan Fernando vlak voor rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Galatasaray, waar Ryan Donk in de tweede helft werd gewisseld, heeft net als Besiktas en Yeni Malatya zes punten.

Basaksehir speelt maandag bij Kasimpasa. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd.