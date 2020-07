Marianne Vos verhuist naar Jumbo-Visma

Begin dit jaar ging Vos onder het mes gegaan vanwege een liesaandoening waarvan ze al enige tijd hinder ondervond.

Inmiddels behoort Vos gewoon weer tot de top en zou op dit moment waarschijnlijk in Tokio zijn geweest, om zich voor te bereiden op de olympische wegkoers. En daarmee haar laatste Spelen. „Die kans is realistisch en ik had ook goede hoop dat ik naar Tokio zou gaan”, aldus Vos eerder in een vraaggesprek met De Telegraaf. „Niet dat ik er enorm mee bezig ben, maar dat zouden mijn vierde Spelen worden. In de drie keer eerder heb ik ervaren hoe mooi het is en hoe trots het me maakt om op zo’n groots evenement voor je land uit te komen. Hopelijk gaat het volgend jaar door en ben ik er bij, want het niveau bij onze dames is vreselijk hoog. Ik zal top moeten zijn om me te kwalificeren. In welke rol dat dat is? Vorig jaar heb ik het parcours verkend en dat ligt me. Als ik goed ben, hoop ik voor het goud mee te doen.”