Courtois nog altijd in wachtkamer bij Real

De nieuwe trainer Julen Lopetegui geeft de Costa Ricaan nog steeds het vertrouwen. Navas is al een aantal jaar de nummer 1 bij Real Madrid, maar toch zijn er al geruime tijd twijfels in de Spaanse hoofdstad rond de keeper.

Beste doelman WK

De ’Koninklijke’ probeerde eerder tevergeefs om David de Gea over te nemen van Manchester United. Real Madrid slaagde er deze zomer wel in om Courtois aan te trekken. De 26-jarige Belg kwam voor zo’n 40 miljoen euro over van Chelsea. Courtois werd op het WK in Rusland gekozen tot beste doelman.

Met Navas onder de lat verloor Real Madrid woensdag in de verlenging de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Atletico Madrid (2-4). Courtois is inmiddels fit genoeg voor een plek in de selectie, maar hij zit tegen Getafe toch op de bank, naast onder anderen Raphaël Varane, Casemiro en Luka Modric.

