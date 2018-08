Bertens stunt in Cincinnati en klopt Halep in finale

De als eerste geplaatste Roemeense won vorige week het toernooi van Montreal en was al negen partijen op rij ongeslagen. Bertens schakelde in Cincinnati topspeelsters als Caroline Wozniacki, Elina Svitolina en Petra Kvitova uit. De Nederlandse, die zich zaterdag in de halve finale ontdeed van de Wit-Russische Arina Sabalenka begon het duel met serveren, maar leverde de eerste game meteen in.

Halep maakte vervolgens op haar servicebeurt geen fout en had zo na twee games een 2-0 voorsprong te pakken in de eerste set. De Roemeense maakte in de eerste set sowieso geen fout en pakte twee games van Bertens af.

Voorsprong verdampt

Bertens verloor met 6-2 en moest zich in de tweede set dus herpakken. En dat deed de Nederlandse ook. Van de eerste vijf games won ze er liefst vier, waardoor de weg open lag om de tweede set naar zich toe te trekken. Maar die voorsprong liet ze helemaal verdampen. Halep, die begin juni op Roland Garros haar eerste grandslamtitel won, sloeg zich terug naar 4-4.

Simona Halep Ⓒ EPA

De pupil van Raemon Sluiter gaf zich echter niet gewonnen. Er moest een tiebreak aan te pas komen om de tweede set te beslissen, en ondanks dat ze daar een aantal keer in wankelde en een matchpoint wegwerkte, toonde Bertens zich de sterkste. Via een 7-6 (6) overwinning in de tweede set trok de Nederlandse de stand gelijk.

Grootse wijze

En in de noodzakelijk geworden derde set maakte Bertens het karwei op grootse wijze af. Ze brak Halep meteen in de eerste game, maar leverde wel daarna haar eigen servicebeurt in. Via vier gewonnen games liep ze vervolgens wel weer uit naar een 5-1 voorsprong om uiteindelijk via een ace met 6-2 de derde set en daarmee de wedstrijd binnen te halen.