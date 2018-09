Sevilla-spits maakt verwachtingen direct waar

De Portugese spits tekende in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen het gepromoveerde Rayo Vallecano direct voor een hattrick. Met drie doelpunten had de zomeraanwinst een groot aandeel in de zege: 1-4.

Productie geëvenaard

De 22-jarige international maakte afgelopen seizoen in dienst van AC Milan slechts twee doelpunten in de Serie A. De Italiaanse club had Silva vorig jaar voor 38 miljoen euro overgenomen van FC Porto, maar hij kon de verwachtingen totaal niet waarmaken in Milaan. De spits verhuisde daarom op huurbasis naar Sevilla. Tegen Rayo Vallecano had de Portugees zijn productie bij Milan al voor rust geëvenaard.

Nadat Franco Vazquez met een hakje de score had geopend, zorgde Silva er met twee doelpunten voor dat Sevilla halverwege al met 3-0 voor stond. In de tweede helft maakte hij zijn hattrick compleet, al moest de videoarbiter er wel aan te pas komen om het doelpunt toe te kennen. Uit een strafschop deed Adrian Embarba nog iets terug namens de thuisclub.

