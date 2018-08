Bertens sprakeloos na grootse zege: ’Fantastisch en ongelooflijk’

Bekijk ook: Bertens stunt in Cincinnati en klopt Halep in finale

„Ik kan hier geen woorden voor vinden”, zei de dolgelukkige Bertens met een grote trofee in haar hand. „Het was voor mij een ongelooflijk toernooi. Ik heb hier een fantastische week gehad.”

Sluiter

De tennisster bedankte bij haar eerste toernooizege op hardcourt en haar grootste triomf tot nu toe haar team en familie, maar vooral ook haar coach Raemon Sluiter. „Niet alleen voor deze week, maar voor de afgelopen drie jaar. Deze is ook voor jou.”

Het was voor Bertens de tweede keer dat ze in een finale van zo’n hoog aangeschreven toernooi stond. In mei speelde verloor ze de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid van de Tsjechische Kvitova.