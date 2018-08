Ajax wil Sierhuis belonen met beter contract

Sierhuis – door de blessure van Kasper Dolberg de stand-in van Klaas-Jan Huntelaar – wordt door de Amsterdamse club beloond voor zijn goede ontwikkeling. Ajax wil het tot medio 2019 lopende contract openbreken, opwaarderen en verlengen tot de zomer van 2021. Sierhuis heeft het voorstel in beraad, maar de verwachting is dat beide partijen elkaar snel zullen vinden.

De aanvaller, die vorig seizoen kampioen werd met Jong Ajax, speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 25 juli jongstleden maakte hij zijn officiële debuut in Ajax 1. In de Champions League-wedstrijd tegen Sturm Graz verving hij in de 87e minuut Huntelaar.