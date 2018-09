De Vrij debuteert met nederlaag bij Inter

De verdediger van Oranje ging met zijn nieuwe club onderuit (1-0) bij Sassuolo. Domenico Berardi maakte in de 27e minuut het enige doelpunt uit een strafschop, toegekend na een overtreding van de Braziliaanse Inter-verdediger Miranda.

De Vrij stapte deze zomer transfervrij over van Lazio naar de blauw-zwarte formatie uit Milaan. De oud-Feyenoorder kreeg direct een basisplaats van trainer Luciano Spalletti, die afgelopen week zijn contract bij Inter verlengde tot medio 2021. De ploeg uit Milaan slaagde er tegen Sassuolo niet in terug te komen van een achterstand. De Argentijnse topschutter Mauro Icardi, vorig seizoen goed voor 29 doelpunten in de Serie A, bleef droog staan.

Parma

Parma luisterde de terugkeer op het hoogste niveau op met een gelijkspel tegen Udinese (2-2). De club die na drie promoties op rij terug is in de Serie A verspeelde wel een voorsprong van 2-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A.