Vitesse wacht op uitsluitsel over Ødegaard

„De komende dagen zullen we weer contact hebben. Het is niet eenvoudig, want er zijn veel clubs die interesse in hem hebben, maar we hopen hem nog steeds naar Vitesse te kunnen halen”, aldus technisch directeur Marc van Hintum, die een ’niet te koop-sticker’ heeft geplakt om Tim Matavz. De Sloveense spits toonde tegen SC Heerenveen weer zijn klasse met een technisch knappe kopgoal.

„Een vertrek is onbespreekbaar. Zelfs als er heel grote bedragen worden geboden, moet je je afvragen of je daarop moet ingaan, want waar haal je nu nog een spits met deze kwaliteiten vandaan en wat zou die dan weer moeten kosten?”

