Ajax wil De Jong verhuren

De Amsterdamse club wil de middenvelder verhuren en de belangrijkste gegadigde is Sydney FC. „We zijn in gesprek”, bevestigt directeur spelersbeleid Marc Overmars, die hoge verwachtingen had van de terugkeer van de routinier, die tussen 2011 en 2014 vier landstitels bemachtigde.

In zijn tweede periode lukte het de niet wedstrijdfitte De Jong maar moeilijk aan te haken. Dieptepunt was zijn rode kaart in de verloren uitwedstrijd bij PSV (3-0) vorig seizoen, waarin zijn oude club uit Eindhoven kampioen werd.