Djokovic wint eindelijk in Cincinnati

De Serviër veroverde de enige nog ontbrekende masterstitel in zijn erelijst door rivaal Roger Federer in twee sets te verslaan: 6-4 6-4. Djokovic is de eerste speler die de serie van negen masterstoernooien allemaal heeft gewonnen.

In de vijf voorgaande finales moest Djokovic drie keer buigen voor de Zwitser. In deze finale was hij scherper dan Federer. Djokovic had in de eerste set aan één break genoeg. Bovendien kwam hij in zijn eigen service niet in de problemen.

Federer begon de tweede set nog wel met een break, maar hij zag de Serviër door veel fouten terugkomen en zelfs een break voorsprong nemen. Op 5-4 mocht Djokovic zelf serveren voor de winst en zijn zeventigste toernooititel. Daarbij maakte hij na bijna anderhalf uur spelen geen fout.