Schuim op de bek bij Letschert: ’Je moet ze slopen’

De invalbeurt van de man die bijna uitgroeide tot international en een transfer naar Sassuolo in de Serie A verdiende, was het meest spectaculaire aan het duel met PEC Zwolle (2-0). De Galgenwaard stond op z’n kop.

Kippenvel

„Heel bijzonder, dat gaf kippenvel en daar wil ik ze voor bedanken. Net als Jordy Zuidam, de grote baas Van Seumeren en de staf voor deze kans”, zegt de gehuurde verdediger, die tot 16 optredens in de Serie A kwam in twee jaar tijd. Maar daar lagen wel twee zware blessures aan ten grondslag. Hij miste het hele vorige seizoen door een gescheurde kruisband. Letschert geeft toe dat elk geluidje uit Nederland dat hij de Italiaanse competitie niet zou aankunnen, extra zwaar op hem drukte. Hij barst van de ambitie om zich weer te laten zien.

„Als je geblesseerd bent en niet lekker in je vel zit, dan ga je overal op letten”, vertelt Letschert. „Dan is het irritant als je dat voorbij ziet komen en hoeft er maar iets te gebeuren, waardoor het vlammetje wordt aangewakkerd. Als sportman is zo’n blessure het ergste wat je kan overkomen, een aanslag op je lijf. Dus dan kom je hier wel met het schuim op je bek, want je wilt gewoon laten zien hoe de verhoudingen liggen.”

Niet wegsturen

De verdediger wil er maar mee aangeven dat hij geen verschoppeling is uit de Serie A. Eenmaal fit, acht hij zichzelf in staat om ’overal te kunnen spelen’. Sassuolo wilde hem na twee jaar blessureleed verhuren. „Maar ik liet me niet al wegsturen in het begin van de voorbereiding. Ik wist dat ik die nodig had om helemaal fit te worden. Dat wilde ik in mijn vertrouwde omgeving doen.”

Letschert kon ook verhuurd worden aan promovendi in de Serie A, maar achtte een terugkeer naar Utrecht het beste voor zichzelf en zijn familie. „De laatste twee duels van vorig seizoen zat ik er weer bij, maar was ik er nog niet klaar voor. Het krachtsverschil tussen mijn linker- en rechterknie was te groot. Nu zijn alle tests goed en wil ik een jaar keihard in mezelf investeren en fit zijn. Dat is persoonlijk de grootste uitdaging. Met Utrecht vind ik de play-offs halen een vereiste, maar ik denk niet dat we daar genoegen mee moeten nemen en meer moeten willen bereiken.”

Natuur- of kunstgras maakt Letschert niet uit. „Fit is fit. Kunstgras, het kan me niet schelen. Je moet gewoon tegenstanders slopen”, grijnst Letschert.