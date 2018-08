Voormalig Ajax-doelman overleden

De in Beilen geboren Wever verruilde in de jaren zeventig Sportclub Assen voor Ajax, waar hij de vaste vervanger werd van doelman Heinz Stuy.

Zo maakte hij deel uit van het Ajax dat in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup 1 won. Wever kwam maar enkele wedstrijden in actie voor de Amsterdammers en vertrok in de zomer van 1974 naar MVV.

Na twee seizoenen in Maastricht keerde Wever terug naar het amateurvoetbal. Hij werd in 1978 nog landskampioen in de hoofdklasse met de amateurs van VV Hoogeveen.