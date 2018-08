Sluiter kan stroom aan felicitaties niet aan

Bekijk ook: Kiki kan alles

Bekijk ook: Bertens tikt 5 miljoen aan prijzengeld aan

Maar na de indrukwekkende zege van zijn vertrouwelinge Kiki Bertens zondag in het toptoernooi van Cincinnati was er geen beginnen aan voor de joviale Rotterdammer.

,,Heb geprobeerd overal antwoord op te geven, maar ben bang dat ik dan de US Open moet overslaan'', zo doelde Sluiter op het laatste grandslamtoernooi dat volgende week in New York begint. Bij dat evenement wil Bertens haar triomf in de finale tegen de Roemeense nummer één van de wereld Simona Halep een passend vervolg geven.

Bekijk ook: Bertens stunt in Cincinnati en klopt Halep in finale

,,Geen garanties, maar kansen zo groot mogelijk maken'', blikte Sluiter vooruit. ,,Super bedankt voor alle berichten. Kiki en ik gaan genieten en daarna weer hard en vrolijk door.''

,,Ik denk dat ik niet echt een goede tijd had om zenuwachtig te worden, omdat ik gewoon zo moe was. Het was een moeilijke wedstrijd, maar na het winnen van die tweede set wist ik, dat alles nog steeds mogelijk is." zei een breed lachende Bertens na de gewonnen finale van het tennistoernooi van Cincinnati tegen de nummer 1 van de wereld Simona Halep.

Simona Halep en Kiki Bertens Ⓒ EPA

,,Ik had een praatje met coach Raemon Sluiter bij 2-1 in de derde set en ik dacht dat ik dood was. Toch zei ik tegen mezelf: laten we er maar voor gaan. Een toernooi als dit winnen, mijn eerste hardcourt-titel, en dan tegen de nummer 1 van de wereld. Het kwam allemaal bij elkaar, denk ik. Ik kan hier geen woorden voor vinden. Het was voor mij een ongelooflijk toernooi. Ik heb hier een fantastische week gehad," zei Bertens met de grote trofee in haar hand.

De 26-jarige Wateringse versloeg in de finale van het Amerikaanse toptoernooi in een slopende driesetter de Roemeense Simona Halep: 2-6 7-6 (6) 6-2.