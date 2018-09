Plaaggeest Ajax en zijn bedwinger in Elftal van de Week

Zowel Wessel Dammers als Ahmed El Messaoudi krijgt van rapporteur Willy Dullens een plek in het elftal van de week. El Messaoudi is één van de twee spelers die deze week een 7,5 ontvangt.

De andere is Lars Unnerstall. De doelman van VVV - Venlo hield lang een treffer van Ajax tegen, maar moest in de slotfase toch buigen voor een penalty van Dusan Tadic. De Serviër staat ook in het Elftal van de Week. Hij kreeg een 7.