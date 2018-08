Oorlog tussen José en Pep

José Mourinho (l.) en Pep Guardiola blijven elkaar in de haren vliegen. Vooralsnog flitst Guardiola met Manchester City, terwijl Mourinho schuttert met Man United. Ⓒ EPA en Getty Images

AMSTERDAM - José Mourinho heeft de oorlog verklaard aan Pep Guardiola, maar in Engeland denkt niemand dat hij dat ’oorlogje’ gaat winnen. De coach van Manchester United heeft er de pest in dat de grote rivaal en stadgenoot Manchester City hem belachelijk heeft gemaakt in de kampioensdocumentaire.