Bertens naar hoogste ranking ooit

Dat is haar hoogste notering ooit in het mondiale klassement. Op 14 mei van dit jaar stond de Nederlandse toptennisster al even op de vijftiende plek.

Bertens omringd door de ballen - jongens en meiden Ⓒ EPA

Tijdens de rest van het seizoen heeft ze weinig meer punten meer te verdedigen, waardoor een plek in de top tien lonkt. Zo verloor Bertens in 2017 in de openingsronde van de US Open.

Bertens begon vorige week als nummer zeventien aan het toptoernooi in Cincinnati. Dankzij haar eindzege wist ze vier plaatsen te klimmen op de tennisladder. Bertens versloeg in de finale Simona Halep in drie sets. De Roemeense blijft wel de nummer één van de wereld.

Op de jaarranking van 2018 bezet Bertens zelfs de zevende plek. Als ze bij de beste acht eindigt mag de inwoonster van Breda aan het einde van het jaar meedoen aan het prestigieuze eindejaarstoernooi, de WTA Finals.