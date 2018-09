Federer blij voor Djokovic: ’Ik ben heel trots op je’

De Serviër pakte zijn enige nog ontbrekende masterstitel door rivaal Roger Federer in twee sets te verslaan: 6-4 6-4.

,,De laatste tijd in mijn carrière was een soort achtbaan. Daarom voelt het een beetje onwerkelijk om hier nu als winnaar te staan", zei hij. Federer feliciteerde Djokovic ook met het winnen van alle toernooien uit de serie. ,,Ik ben heel trots op je."

Djokovic won het toernooi van Indian Wells vijf keer en dat van Miami zes keer. In Monte Carlo en Madrid was hij twee keer de beste, in Rome vier keer. De Serviër won vier keer in Montreal/Toronto en Parijs en drie keer in Shanghai. Met de zege in Cincinnati is de reeks compleet.

Federer speelde belabberd in de finale, maar daarover wilde de 37-jarige Zwitser niet praten. „Novak is een groot kampioen en daar moet het over gaan, deze persconferentie. Niet over mij en mijn gemiste returns. Hij heeft historie geschreven. Dat is mijn mening.”

Djokovic bedankt de fans. Ⓒ AFP

Federer zegevierde al zeven keer in Cincinnati. In 2009, 2012 en 2015 klopte hij Djokovic zonder setverlies in de finale.