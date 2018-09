‘Onrust kop ingedrukt’

Robin van Persie doet wat er van hem verwacht wordt in moeilijke tijden. De aanvoerder zet Feyenoord op het goede spoor tegen Excelsior. Ⓒ Rene Bouwman

ROTTERDAM - Halverwege Feyenoord-Excelsior (3-0) werden de kampioensploegen van Varkenoord, de productieve jeugdopleiding van Feyenoord, gehuldigd en liepen een ereronde in De Kuip. Hopelijk hebben al die kleine kampioenen hun ogen goed de kost gegeven. Het is ze namelijk gegund om ooit hun opwachting te maken in het eerste elftal van Feyenoord.