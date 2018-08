Barça met peperdure bank: voor 294 miljoen aan spelers

De Spaanse sportkrant Marca rekende uit dat er voor 294 miljoen euro aan spelers naast trainer Ernesto Valverde was uitgestald. In voorgaande seizoenen stond het record in Catalonie op ’slechts’ 131 miljoen euro.

Philippe Coutinho was de uitschieter. Voor de Braziliaan betaalde Barcelona in 2017 ruim 155 miljoen euro. Jasper Cillessen (13 miljoen euro), Malcom (41 miljoen euro), Clement Lenglet (35 miljoen euro), Arthur (31 miljoen euro) en Arturo Vidal (19 miljoen euro) maakten de 294 miljoen euro compleet.

Arturo Vidal Ⓒ Reuters

Barcelona zegevierde vooral door twee doelpunten van Lionel Messi (die voor 700 miljoen euro kan gekocht worden). Coutinho viel in de rust in en maakte ook een doelpunt