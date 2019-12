Kamminga: ’Race gewonnen op laatste meters’

„Ik had geleerd om mijn eigen race te zwemmen en niet te veel naar anderen te kijken. De rest ging heel snel weg, dat gebeurt vaker op de schoolslag. De race wordt gewonnen op de laatste meters. Deze keer ben ik de gelukkige”, zei Kamminga met een brede glimlach voor de camera van de NOS. „Dit is echt heel gaaf, de medaille is echt prachtig. Om het Wilhelmus te horen is altijd mooi, maar als het voor jezelf is... Er gaat niets boven dat.”

Voor Kamminga betekende het zijn eerste individuele gouden plak bij de EK. „Deze gouden medaille is zeker anders dan de medailles die ik op de relay heb gewonnen. Daar moet je het toch altijd met elkaar doen. Individueel is toch net een stapje mooier.”

Een dag eerder behaalde Kamminga brons op de 50 meter schoolslag. Met het gemengde estafetteteam verzekerde hij zich donderdag op de 4x50 meter wisselslag van zilver.

Toussaint emotioneel

De gouden medaille die Kira Toussaint donderdag bij de Europese kampioenschappen kortebaan op de 100 meter rugslag haalde, deed erg veel met haar. „Zaterdag is het een jaar geleden dat ik de ’boosdoenende brief’ kreeg. Ik heb er deze week wel veel aan teruggedacht. Het is elf maanden geleden dat ik in een periode zat dat ik misschien wel nooit meer kon zwemmen. Ik weet niet of ik het droog ga houden zo op het podium. Het is wel heel erg emotioneel”, zei de Nederlandse voor de camera van de NOS.

Toussaint doelde daarmee op het feit dat ze begin november vorig jaar positief testte op doping. Bij de 25-jarige zwemster werden sporen van het verboden middel tulobuterol aangetroffen, een medicijn tegen astma. Ook de contra-expertise leverde een positief resultaat op.

De internationale zwemfederatie FINA trok de dopingzaak in maart van dit jaar in. Haar positieve test bleek te zijn veroorzaakt door toegestane medicatie die Toussaint gebruikt.

„Gisteravond miste ik in de halve finales mijn eerste twee keerpunten een beetje. Ik was vooral bezig met racen”, aldus Toussaint. „De laatste 25 meter deden best wel veel pijn in de finale, maar dat maakt allemaal niet uit. Het is gelukt. Ik vind het heel moeilijk om de vinger te leggen op één ding waardoor het nu zoveel beter gaat. Ik denk dat het een samenloop is van allerlei dingen. Het komt ook voort uit een hele grote waardering hebben voor de sport. Heel bewust zelf keuzes maken en de leiding nemen in je eigen proces. Als je zelf niets doet of onderneemt, gebeurt er weinig.”