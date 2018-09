Van Gerwen kijkt naar zichzelf na pijnlijke nederlaag

Bekijk ook: Enorme opdoffer voor Van Gerwen

De 29-jarige Nederlander baalde stevig van zijn verlies, maar was ook realistisch. „Ik kan dit alleen maar mezelf kwalijk nemen. Ik kreeg kansen om verder uit te lopen, maar die verprutste ik. Dat kan niet tegen Rob”, vertelde Van Gerwen, die de laatste zeven legs inleverde: 6-11 verlies.

LINK:van-gerwen-troeft-barney-weer-af

Ondanks de nederlaag keek Van Gerwen trots terug op de trip in Australië en Nieuw-Zeeland. Hij won in Melbourne, haalde de finale in Brisbane en verloor de halve eindstrijd in Melbourne. „Ik ben nu teleurgesteld, maar het was een fantastische trip. Bedankt voor de support.”

Cross was in zijn nopjes. „Michael is de beste speler van de wereld. We proberen hem allemaal te pakken. Ik geloof dat ik nog altijd een beginner ben. Hij is degene op wie ik mij zal richten”, aldus de wereldkampioen uit Engeland.